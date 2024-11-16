Şanlıurfaspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Boluspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını GAP Vadisi Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar eşliğinde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaparak, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.