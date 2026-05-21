Şanlıurfalı kardeşler judoda başarıya koşuyor

Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Ebubekir Yıldırım ile 12 yaşındaki Miraç Burak Yıldırım kardeşler, judoda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 4 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Antrenörü Mehmet Ali Ravi'nin öncülüğünde sporla tanışan kardeşler, boş zamanlarını judo yaparak değerlendirmeye başladı.

Judoda kısa sürede yeteneklerini ortaya koyan kardeşlerden Ebubekir, Türkiye üçüncülüğü elde ederken, ağabeyinin izinden giden Miraç Burak ise Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Ebubekir Yıldırım, AA muhabirine, judoyu sevdiğini ve antrenörü sayesinde önemli başarılar kazandığını söyledi.

Spor Toto 2024 Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu ve daha iyi dereceler elde etmek için çalıştığını belirten Ebubekir, "Türkiye üçüncülüğüm var. Kendimle gurur duyuyorum. Başarılarımın devamı için çalışıyorum." dedi.

Spor sayesinde kendisini daha dirençli hissettiğini ifade eden genç sporcu, yetenekli gençlere sporla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Miraç Burak Yıldırım da judoyla 4 yıl önce tanıştığını ve kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini anlattı.

Bu yıl Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Birinciliği'nde şampiyon olduğunu belirten Miraç Burak, ağabeyinden etkilenerek bu spora başladığını vurgulayarak "Ağabeyim sayesinde judoya başladım. O başarılar elde ettikçe ben de daha çok motive oldum. Türkiye şampiyonu olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Mehmet Ali Ravi ise sporun gençlerin sosyalleşmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Yıldırım kardeşlerin başarısının kendisini gururlandırdığını ifade eden Ravi, şunları kaydetti:

"Sporla çocuklar sosyalleşmeye başlıyor. Mindere adım attıklarında telefondan uzaklaşıyorlar. Yıldırım kardeşler gibi çok güzel örneklerimiz var. Bölgemizde yetenekli sporcular bulunuyor. Onları keşfettiğimizde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz."