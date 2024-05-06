Üye Girişi
Haberler

Suruçlu öğrenciler Türkiye Badminton Turnuvasına katılma hakkı kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'yı temsilen badminton turnuvasına katılan Suruç şehit Ümit Çelik İmam Hatip ortaokulu öğrencileri, kent geneli ve bölge birincisi olarak Türkiye Badminton Turnuvası'na katılma hakkı elde etti. Suruçlu öğrenciler, bu başarıyla gurur duyuyor ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından tebrik edildi.

Suruçlu öğrenciler, Türkiye Badminton Turnuvasına katılma hakkı kazandı.

Şanlıurfa'yı temsilen badminton turnuvasına katılan Suruç şehit Ümit Çelik İmam Hatip ortaokulu öğrencileri, önce kent geneli ardından da bölge birincisi oldu.

Suruçlu öğrenciler, Türkiye Badminton Turnuvası'na katılma hakkı elde etmenin gururunu yaşıyor.

Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir de turnuvada emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Spor

Ümit Çelik Şanlıurfa Türkiye Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Numeroloji nedir, nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 54. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? Tarot Falı Nedir, Nasıl Yorumlanır ve Nasıl Bakılır? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Astrolojide Dolunayın Anlamı ve Etkileri: Hangi Burçları Daha Çok Etkiler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Külkedisi Sendromu Nedir ve Nasıl Kurtulunur? YSK kesin seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte YSK kesin sonuçlar
title