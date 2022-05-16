Şanlıurfalı bayan sporcu 3'cü oldu - Haberler

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Tokat'ta düzenlenen Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusuna Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adına katılan Müge Özcan, yarışmada 3'üncülük elde ederek Bronz Madalyanın sahibi oldu.

13-15 Mayıs tarihleri arasında Tokatta yapılan Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusuna Büyük Kadınlar kategorisinde katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına müsabakalara katılan 23 yaşındaki Müge Özcan, 3'üncü oldu. 41 ilden 122 kulüp ve 800 sporcunun yarıştığı Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusuna kadınlar kategorisinden 281 yarışmacı katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada Şanlıurfalı Müge Özcan, 281 sporcu arasından 3'üncülük elde ederek Bronz Madalyanın sahibi oldu. Üçüncülük madalyası ile Şanlıurfa'nın gururu olan Özcan, 24-26 Haziran tarihleri arasında Erzincan'da yapılacak olan Sultan Melikşah Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Hava Koşusuna katılacak. Özcan, Erzincan'daki şampiyonada ilk 9'a girmeyi başarırsa 27 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Milli Takım kampına katılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Yarışması'nda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz Gençlik Spor kulübü sporcumuz Müge Özcan 3. olarak Şanlıurfa'mıza okçulukta ilk madalyayı kazandırdı. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor kulübü Okçuluk Antrenörü Murat Alkan ise Ata sporu okçuluğa verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Spor