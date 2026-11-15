Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, 48-36'lık skorla ilk galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, 48-36'lık skorla ilk galibiyetini aldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar 1. Lig'de Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, 4. haftada deplasmanda Sivas Belediyespor'u 48-36 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Antrenör Bayram Kaplan, galibiyetin takıma moral ve motivasyon sağlayacağını, hedeflerinin bu başarıyı sürdürmek olduğunu belirtti.

Hentbol Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, ligin 4. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 48-36 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon yükseldiği 1. Lig'de ilk 3 haftada galibiyet elde edemeyen Şanlıurfa temsilcisi, Sivas Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle moral buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takımın antrenörü Bayram Kaplan, sezonun ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Oyuncularının sahada büyük mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Kaplan, "Bu galibiyetin takımımıza moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Hedefimiz, bu başarıyı sürdürerek ligde daha iyi sonuçlar almak." dedi.

Kaynak: AA
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

Arda'nın yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
Adana'da market ile kasap arasında et fiyatı uçurumu! Kıyma markette bin 200, kasapta 700 TL

Aynı et, iki ayrı fiyat! Kıymada kilo başına 500 lira fark
Kazada hava yastıkları açılmadı, firmadan 'Aracımız akıllı' yanıtı geldi! Bursa'da 1 milyon liralık dava

Araç pert oldu, hava yastığı açılmadı! Firmadan akıl almaz yanıt
Kağıthane'de 3 gün cipten çıkmadı, yemeğini araca sipariş etti! Silahlı eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı

Cipten 3 gün çıkmadı, yemeği bile araca geldi! Hedefi belliymiş
Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Hayvan sokak ortasında yere yığıldı

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Sizin yüreğiniz kurumuş
Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Savaşın ateşi korta düştü! Tansiyon yükseldi