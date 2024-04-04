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Şanlıurfa'da Dart Sporunda Dünya Şampiyonluğu Hedefleniyor

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Şanlıurfa'da ağabeyini örnek alarak başladığı dart sporunda Avrupa ve Türkiye dereceleri olan Mahmut Demir, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Yaklaşık 7 yıl önce dart sporuyla ilgilenen ağabeyi İsmail Demir sayesinde dartla tanışan 17 yaşındaki Mahmut, antrenör dayısı Halil Durmuş'un gözetiminde müsabakalara hazırlanıyor.

Gittiği turnuvalarda madalyalar kazanan genç sporcu, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekerek milli takıma yükselmeyi başardı.

Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Mahmut Demir, yeni başarılar elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Mahmut Demir, AA muhabirine, abisini örnek alarak başladığı dartta, başarılarıyla onu geçtiğini söyledi.

Dünya şampiyonasına katılmayı hedeflediğini dile getiren Mahmut, "2021'de Türkiye üçüncüsü oldum, 2022'de Türkiye ikincisi oldum. Ustalar şampiyonu oldum, 2023'te Avrupa ikincisi ve üçüncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim de dünya çapında yarışmak." dedi.

Demir, severek yaptığı bu sporun günlük yaşantısına da olumlu etkilerinin olduğunu kaydetti.

Halil Durmuş: "Boynuz kulağı geçti"

Antrenör Halil Durmuş da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait spor salonunda gençleri sporla buluşturduklarını ifade etti.

Mahmut'un ağabeyi İsmail Demir'e özenerek başladığı sporda onu geçtiğini aktaran Durmuş, şöyle konuştu:

"Mahmut, Türkiye şampiyonalarına katıldı. İlk etapta katılırken belki bugünlere geleceğini çok hayal etmiyordu ama bir inanç uğruna mücadele verdiğin zaman Rabbim ummadığınız noktaları sizlere ulaştırabilir. Mahmut da onlardan birini başardı. Boynuz kulağı geçti, abisi İsmail'i geçmiş oldu. İsmail de aynı zamanda hem milli antrenör hem de milli sporcu ama Mahmut sporcu olarak şu an bir tık daha üst seviyelere çıktı. İnşallah hedefimiz Mahmut'u da hem Profesyonel Dart Birliğinde yarışacak seviyede sporcu haline getirmek hem dünya şampiyonasında ülkesine hizmet yapmasını sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Spor

Mahmut Demir Şanlıurfa Türkiye Dünya Spor Güncel Haberler

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