Şanlıurfa'da 1. Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası Başlıyor

Şanlıurfa'da 1. Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası Başlıyor
Güncelleme:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, engelsiz sporun yaygınlaştırılması ve sporun birleştirici gücüyle dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla 5-7 Kasım 2025 tarihleri arasında '1. Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası' düzenliyor. Turnuva, Şanlıurfa'nın spor ve turizm şehri kimliğinin güçlendirilmesi ve sporcular arasında dostluk ile dayanışma ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, engelsiz sporun yaygınlaştırılması ve sporun birleştirici gücüyle dostluk bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 5-7 Kasım 2025 tarihleri arasında "1. Göbekli tepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası'nı düzenliyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde Süper Lig'de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Gazi şehir Gaziantep Spor Kulübü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, "1. Göbekli tepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası'nda yer alacak.

Turnuva kapsamında maçlar 5 Kasım'da saat 11.00 ve 14.00'te, 6 Kasım'da saat 11.00 ve 14.00'te, 7 Kasım'da ise saat 10.00 ve 12.30'te oynanacak. Üç gün sürecek organizasyonda toplam altı karşılaşma yapılacak olup, müsabakalar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Turnuvada rekabetin yanı sıra dostluk, centilmenlik ve dayanışma ön planda tutulacak, tüm takımlara eşit ödüller verilecektir.

Etkinlik öncesinde takım kaptanlarının katılımıyla Göbekli Tepe'de tanıtım çekimi ve basın lansmanı gerçekleştirilecek. Bu özel organizasyonla engelsiz sporun tanıtılması, farkındalığın artırılması, Şanlıurfa'nın spor ve turizm şehri kimliğinin güçlendirilmesi ve sporcular arasında dostluk ile dayanışma ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Sporda kaybeden olmaz, kazanan dostluk olur" anlayışıyla bu anlamlı turnuva ile hem sporda eşitliği hem de Göbekli Tepe'nin evrensel değerlerini bir araya getiriyor.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Spor
