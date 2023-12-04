Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Türkiye Dart Kulüpler Şampiyonu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dart Kulübü, Ankara'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Dart Turnuvasında şampiyon oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart federasyonu tarafından düzenlenen 2023 - 2024 sezonu kulüpler Türkiye Dart Şampiyonası 44 takımın katılımıyla Ankara yapıldı.

Yenimahalle Dart Spor salonunda gerçekleşen müsabakalarda müthiş performans sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel spor kulübü büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Halil Durmuş ve Betül Demir gözetiminde şampiyonaya katılan Süleyman Can Durmuş, Sevda Nur Gürcü, Mehmet Emre Yılmaz ve Abdulsemih Taban, birçok rakibini geride bırakarak Türkiye Kulüpler arası Dart Şampiyonu oldu.

Türkiye Kulüpler Arası Dart Şampiyonu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dart Kulübü sporcularına düzenlenen törenle kupaları verildi. - ŞANLIURFA