SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Gaziantep Küçükler İl Tenis Müsabakası"nda, SANKO Okulları Küçük Erkek Tenis Takımı il birincisi, Küçük Kız Tenis Takımı ise il ikincisi oldu.

Mehmet Şimşek Tesislerinde düzenlenen müsabakada, Demir Arslan, Ufuk Akın Karayılan ve Ömer Günbulut'dan oluşan SANKO Okulları Küçük Erkek Tenis Takımı; Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu ile yaptığı karşılaşmayı kazanarak il birincisi olmayı başardı.

Ilgın Melek Köknar, Derin Yüzbaşı, Derin Dila Yıldırım'dan oluşan SANKO Okulları Küçük Kız Tenis Takımı ise Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu ile oynadığı karşılaşmayı kaybederek il ikinciliği kupasını aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak, 26-30 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek bölge şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor