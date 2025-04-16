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SANKO Okulları Küçük Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

SANKO Okulları Küçük Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu Oldu
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SANKO Okulları Küçük Kız Yüzme Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Okullar Arası Küçükler Yüzme Bölge Müsabakası'nda şampiyonluk kupasını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları Küçük Kız Yüzme Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Okullar Arası Küçükler Yüzme Bölge Müsabakası"nda bölge şampiyonu oldu.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, SANKO Okulları Küçük Kız Yüzme Takımı sporcuları Bade Uzundal, Filiz Zeynep Kasar, Helin Alpdoğan, Jale Aylin Doktoroğlu, Nil Arslan, Selin Sakmak, Zeynep Kandı ve Zeynep Birce Kafadar şampiyonluk kupası kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmenleri Meltem Kalkan ile Mehmet Ali Karakuş'u tebrik ederek, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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