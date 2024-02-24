SANKO Okulları Genç Kız ve Erkek Tenis Takımları İl Birincisi Oldu

SANKO Okulları Genç Kız ve Erkek Tenis Takımları, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Genç Kız ve Erkek İl Tenis Müsabakası"nda birinci oldu.

Mehmet Şimşek Tesislerinde düzenlenen müsabakada, Ayşe Verda Dağdönderen, Doğa Arslan, Ela Aslan, Esma Özmen, Eylül Kurt, İpek Naz Karslı ve Simge Köybaşı'ndan oluşan SANKO Okulları Genç Kız Tenis Takımı ile Çınar Özyaşar, Efe Eruslu, Halil Mert Demir, Mehmet Arda Dolar, Samet Yiğit Çupurbaş ve İlyas Batuhan Özkan'dan Genç Erkek Tenis Takımı il birincisi olma başarısı gösterdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak bölge şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP