SANKO Okulları Basketbol Takımlarından Büyük Başarı

SANKO Okulları Basketbol Takımlarından Büyük Başarı
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SANKO Okulları Basketbol Takımları, 3x3 Basketbol Turnuvası'nda iki il şampiyonluğu, dört il ikinciliği ve bir il üçüncülüğü kazandı. Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, sporcuları ve öğretmenleri kutladı.

SANKO Okulları Basketbol Takımları, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "3x3 Basketbol Turnuvası"nda, iki il şampiyonluğu, dört il ikinciliği ve bir il üçüncülüğü dereceleri kazandı.

İbrahimli Spor Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda; Batu Yüncü, Mete Yüncü, Emir Şireci ve Vedat Ünal'dan oluşan Minik Erkek Takımı ile Kerem Direkçi, Yağız Durmaz, Kuzey Ergin ve Kaan Kömürcü'den oluşan Minik Erkek 2'nci Küme Takımı il birinciliği kazanarak önemli başarıya imza attı.

Murat Sürmelihindi, Can Ökkeş Şahin, Yiğit Özkara ve Yiğit Aydın'dan oluşan Küçük Erkek Takımı, Ahmet Ege Şiveydinli, Poyraz Karaoğlu, Muhammed Salih Taş ve Ferit Özdeş'ten oluşan Küçük Erkek 2'nci Küme Takımı, Songül Kılıç, Beren Gözaçan, Feray Berra Çelik ve Sevinç Buse Göymen'den oluşan Küçük Kız 2'nci Küme Takımı ile Ece Orhan, Aslı Bağcı, Övgü Sınacı ve Esma Kalyenci'den oluşan Minik Kız 2'nci Küme Takımı il ikincisi olurken, Maya Kayın, Gülnaz Altunkaya, Alin Yener ve Ecem Söylemez'den oluşan Minik Kız Takımı ise il üçüncüsü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve öğretmenleri Burak Almacı'yı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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