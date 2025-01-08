Sanki Premier Lig! 8 gollü maçta kazanan çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile Bodrum FK 4-4 berabere kaldı. Kırklarelispor'da Okan Derici hat-trick yaparken Bodrum FK'da Oğulcan Başol iki golle oynadı.

OKAN DERİCİ HAT-TRICK YAPTI

Ev sahibi Kırklarelispor'da Okan Derici takımının üç golünde ağları havalandırdı. Kırklarelispor'un diğer golünü Hüseyin Eray Karataş kaydetti.

OĞULCAN DOUBLE YAPTI

Konuk takım Bodrum FK'da ise Oğulcan Başol ilk iki golü atan isim oldu. Diğer goller ise Gökdeniz Bayrakdar ve Celal Dumanlı'dan geldi. Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.