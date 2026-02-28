Haberler

Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Güncelleme:
Vanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden lider Erzurumspor, ligde üst üste 11. galibiyetini alarak puanını 60'a yükseltti ve Süper Lig yolunda iddiasını güçlendirdi.

  • Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Vanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • Erzurumspor, ligde üst üste 11 galibiyet alarak puanını 60'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
  • Erzurumspor'un golleri 52. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 63. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada Yakup Kırtay tarafından atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Erzurumspor, Vanspor deplasmanına konuk oldu. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi mavi-beyazlı ekip 3-0 kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Erzurumspor, ikinci yarıda vites yükseltti. 52. dakikada Mustafa Fettahoğlu perdeyi açtı. 63. dakikada Martin Rodriguez farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu ise 88. dakikada Yakup Kırtay belirledi.

LİGDE 11 MAÇLIK SERİ

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti. Aralık ayından bu yana yükselişini sürdüren ve 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Erzurum temsilcisi, puanını 60'a çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Vanspor ise 38 puanda kaldı. Erzurumspor gelecek hafta sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Vanspor ise Pendikspor deplasmanına gidecek.

500

