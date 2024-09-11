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San Marino, 7 yıl aradan sonra ilk golünü Türkiye'ye attı

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5 gün önce tarihindeki ilk galibiyetini alan San Marino'da bu kez U21 takımı 7 yıl sonra gol atmayı başardı. San Marino U21, 43 maçtır süren gol hasretine Türkiye'ye karşısında son verdi. Millilerimiz maçı 6-1 kazandı.

Mevcut milli takımları gibi başarıdan uzak bir yapıda olan U21 San Marino ekibi, 7 yıllık gol hasretini yine bize karşı sonlandırdı.

FARKA BOĞDUK

Maçı 6-1 kazanan millilerimizde golleri Bartuğ Elmaz (2), Livan Baha Burcu, Cihan Çanak, Burak İnce ve Emir Ortakaya kaydetti. San Marino, 1994 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye karşısında tarihi başarılar kazanmıştı. İlk maçı milli takımımız 4-1 kazanmıştı. Ancak maçın enteresan olaylarından biri, San Marino Milli Takımı'nın, tarihindeki 2. golünü ağlarımıza göndermesi olmuştu.

BİR İLKİ BAŞARMIŞLARDI

En son 11 Kasım 2017'de Çekya U21'e gol atma başarısı gösteren San Marino'nun A Takımı da 5 gün önce Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup ilk maçında Lihtenştayn'ı 1-0 yenerek tarihindeki ilk resmi galibiyetini almıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

San Marino San Marino Türkiye Türkiye Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Ata_Mete:

Yıllar önce A millileride tarihindeki ilk golünü bize atmıştı,Rıdvan Dilmen o maçta oynamıştı

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