San Antonio Spurs, Dallas Mavericks'i Farklı Geçti

Güncelleme:
NBA normal sezonunda San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks'i 125-92'lik skorla mağlup etti. Spurs'ten Victor Wembanyama, 40 sayı ve 14 ribaund ile double double yaptı. Ayrıca Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 117-116 yenerek sezona başladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, TD Garden'da karşılaştığı Boston Celtics'i 117-116 yenerek sezona iyi başladı. Philadelphia'da Adem 14 dakika parkede kaldı ve 3 ribaund, 1 asistle oynadı. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 40 sayı, VJ Edgecombe de 34 sayıyla oynayarak galibiyete önemli katkıda bulundu. Boston'da ise Jaylen Brown ile Derrick White 25'şer sayıyla mücadele etti.

San Antonio sezona farklı başladı

San Antonio Spurs, American Airlines Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 125-92'lik skorla yenerek sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. San Antonio'da Victor Wembanyama 40 sayı 14 ribaund ile double double yaparken, Stephon Castle da 22 sayıyla eşlik etti. Sezonun ilk müsabakasında evinde kaybeden Dallas'ta ise Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaund, P.J. Washington da 17 sayı, 5 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 119 - Cleveland Cavaliers: 111

Charlotte Hornets: 136 - Brooklyn Nets: 117

Orlando Magic: 125 - Miami Heat: 121

Boston Celtics: 116 - Philadelphia 76ers: 117

Atlanta Hawks: 118 - Toronto Raptors: 138

Chicago Bulls: 115 - Detroit Pistons: 111

Memphis Grizzlies: 128 - New Orleans Pelicans: 122

Milwaukee Bucks: 133 - Washington Wizards: 120

Utah Jazz: 129 - Los Angeles Clippers: 108

Dallas Mavericks: 92 - San Antonio Spurs: 125

Phoenix Suns: 120 - Sacramento Kings: 116

Portland Trail Blazers: 114 - Minnesota Timberwolves: 118 - İSTANBUL

500
