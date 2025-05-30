Samsunsporlu Satka: "Hedefimiz ligi 3. bitirerek Avrupa'ya gitmek"

Samsunsporlu Satka: 'Hedefimiz ligi 3. bitirerek Avrupa'ya gitmek'
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Samsunspor'un Slovak futbolcusu Lubomir Satka, Türkçe verdiği röportajda takımın bu sezonki başarısını değerlendirdi ve Avrupa kupalarına katılma hedeflerini açıkladı. Sezon öncesinde hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Satka, bu başarıyı kimsenin beklemediğini ifade etti.

- Samsunsporlu Satka'dan Türkçe röportaj

Samsunspor'un Slovak futbolcusu Lubomir Satka:

"Ne kadar büyük bir başarı elde etiğimizin tam olarak farkında değiliz"

"Hedefimiz ligde kalmaktı, kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu"

SAMSUN - Samsunspor'un Slovak stoperi Lubomir Satka, Türkçe verdiği röportajda hedeflerinin ligi 3. bitirerek Avrupa kupalarında yer almak olduğunu söyledi.

Bu sezon Samsunspor'un ligde yakaladığı başarıda büyük katkısı olan Slovakyalı futbolcu Lubomir Satka, İhlas Haber Ajansı'na muhabirine açıklamalarda bulundu. 2 yıldır Türkiye'de olmasına rağmen özel Türkçe kursu dersi alan ve arkadaşlarıyla sürekli olarak Türkçe konuşan Satka, sezonun değerlendirmesini yaptı.

"Ne kadar büyük bir başarı elde etiğimizin tam olarak farkında değiliz"

Henüz ne kadar başarılı bir süreç yaşadıklarını fark edemediklerine değinen 29 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak sezon anlamında iyi bir süreç geçirdik. Sezon öncesinde böyle bir yıl geçireceğimizi konuşuyor olsaydık muhtemelen hiç kimse inanmazdı. Hatta biz bile nasıl bir sezon geçirdiğimizin henüz farkında değiliz. Ne kadar büyük bir başarı elde etiğimizin tam olarak farkında değiliz. Belki lig bittikten sonra tamamen bunun farkına varacağız. Son bir adım kaldı. Biz o adımı atınca tarih yazmış olacağız. Bunun için sadece 1 maç kaldı" dedi.

"Hedefimiz ligde kalmaktı, kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu"

Avrupa kupalarına katılma başarısının kimse tarafından beklenmediğine dikkat çeken Satka, "Geçen seneden birbirimizi tanıyan oyuncu grubuna sahibiz. Sezon başında bir transfer yasağımız olmasaydı belki transferler yaptıktan sonra farklı hedefler konulabilirdi. Transfer yasağı olduğu için sezon başında 'ligde kalmak' gibi bir hedef konulmuştu. Böyle bir başarıyı kimse bizden beklemiyordu. Benim beklentim, geçen yıl olduğu gibi çok fazla acı çekmeden sezonu kapatmaktı. Alt sıralarda yer almak istemiyorduk. Bu nedenle de daha iyi performans göstermek için çabaladık. Bu kadar büyük bir başarı hayal etmiyordum ama çok kaliteli oyuncularımız var. Sezon boyunca takım ruhuyla inanılmaz bir performans gösterdik" diye konuştu.

Röportajın son kısmını Türkçe olarak yapan Slovak futbolcu, Kayserispor maçı için ise şunları söyledi:

"Son final maçımız kaldı. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kayserispor son maçlarını iyi oynadı ve iyi bir oyunculara sahipler. Biz kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ligi 3. olarak bitirip, Avrupa'ya gitmek. Umarım, bu hedefimize ulaşırız."

Satka, bu sezon Samsunspor forması ile ligde 30 maçında görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
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