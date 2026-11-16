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Samsunsporlu Samed Onur: Her maça kazanmak için çıkacağız, bu Galatasaray maçı için de geçerli

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Samsunsporlu Samed Onur: Her maça kazanmak için çıkacağız, bu Galatasaray maçı için de geçerli Haber Videosunu İzle
Samsunsporlu Samed Onur: Her maça kazanmak için çıkacağız, bu Galatasaray maçı için de geçerli
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SAMSUNSPORLU orta saha oyuncusu Samed Onur, “İlk devrede tüm puanlara talibiz. Şimdi 5 maç kaldı.

SAMSUNSPORLU orta saha oyuncusu Samed Onur, "İlk devrede tüm puanlara talibiz. Şimdi 5 maç kaldı. 15 puan eder. Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bu Galatasaray maçı için de geçerli. Şu an o maç gelecek. Onu da kazanmaya çalışacağız" dedi.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Samed Onur, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tesislere ziyarete gelen şehit ve gazi çocukları ise futbolcularla fotoğraf çekinip imzalar aldı. 8 maçlık mağlubiyet serisinin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Samed Onur, "Şeytanın bacağını kırdık. Sonunda mutluyuz. Mutlu bir şekilde milli araya girdik. İyi çalıştık. İznimizi yaptık, çalıştık. Galatasaray maçına daha bir hafta var. Bu haftayı taktiksel olarak değerlendireceğiz. Daha çok maça hazırlanacağız. Galatasaray maçı bizim için bir kendimizi gösterme maçı. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp en iyi şekilde göstereceğiz. Samsunspor camiasına layık bir şekilde iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ'

Galatasaray maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olmasının da herhangi bir problem yaratmayacağını söyleyen Samed Onur, "Artık hangi zemin olursa olsun futbol 11 kişi ile başlıyor. RAMS Park'ta oynamak güzel. Atmosferi farklı. Her futbolcunun oynamak istediği bir stat. Ama bizim için fark etmez. Neresi olursa olsun. Biz en iyi futbolu sahada göstermek istiyoruz. Öyle çalışacağız. Bireysel olarak her oyuncunun hedefleri var. Ama benim bireysel hedefim olarak ilk başta sağlıklı kalmak. Her şeyden önemlisi bu. Sonra ne kadar süre alabilirsem almaya, oynamaya, elimden gelen fazlasını yapmaya çalışacağım. İnşallah artık gol ve asistler de yapmak istiyorum. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım kazanamazsak mutsuz oluyoruz. Kazanmak istiyoruz. Bireysel olarak hedeflerimiz var illaki ama ben günden güne bakmaya çalışıyorum. İlk devrede tüm puanlara talibiz. Şimdi 5 maç kaldı. 15 puan eder. Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bu Galatasaray maçı için de geçerli. Şu an o maç gelecek. Onu da kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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