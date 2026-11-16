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Samsunsporlu milli sporcu Ümmügülsüm Arlı, dünya ikinciliğini elde etti

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Samsunsporlu milli sporcu Ümmügülsüm Arlı, dünya ikinciliğini elde etti
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Samsunsporlu milli sporcu Ümmügülsüm Arlı, Yunanistan'daki Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda genç kadınlar 48 kilogramda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Kulüp, başarıyı ülkeye ve Samsun'a armağan ettiğini belirterek sporcuyu tebrik etti, teknik ekibe teşekkür etti.

Samsun spor Kulübü milli sporcusu Ümmügülsüm Arlı, Yunanistan'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Genç kadınlar 48 kilogram kategorisinde mücadele eden Ümmügülsüm Arlı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada gururla dalgalandırdı. Daha önce Avrupa şampiyonluğu elde ederek başarısını uluslararası alanda kanıtlayan genç sporcu, dünya ikinciliğiyle kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Samsun spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Ümmügülsüm Arlı'nın elde ettiği başarının ülkemize ve Samsun'a armağan edildiği belirtilerek, milli sporcu tebrik edildi. Açıklamada ayrıca sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörlere ve teknik ekibe teşekkür edilerek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada elde ettiği derecelerle dikkat çeken Ümmügülsüm Arlı'nın dünya ikinciliği, Samsun spor camiasında da sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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