Samsunspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacaktır. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü haftasında yarın saat 15.30'da sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve rondo çalışmalarıyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, idmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda 3 Şubat Salı günü saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Burak Olcar görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk iki maçı kazanan Samsunspor, Bodrum FK karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
