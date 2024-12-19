Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş masaya koyacağı asgari ücret rakamını açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
'Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı'
"Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı"

Samsunspor Yönetimi, Yeni Yıla Merhaba Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Samsunspor Yönetimi, Yeni Yıla Merhaba Etkinliğinde Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Reeder Samsunspor, altyapı ve A takım antrenörleri ile personelin katıldığı 'Yeni yıla merhaba' etkinliğinde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Başkan Vekili Veysel Bilen, 2024 yılının başarılarla geçmesini dilerken, yeni stadyum mağazasının açılışı hakkında da bilgi verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da kulüp yönetimi, altyapı ve A takım antrenörleri ile personel, "Yeni yıla merhaba" etkinliğinde bir araya geldi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 2024 yılının birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda birlikte başarılara imza atıldığına işaret eden Bilen, "2024 yılı boyunca iyi kötü günlerimiz olsa da birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermedik. Sezon başında başkanımızın belirttiği gibi, 'Biz bize yeteriz' mottomuzla bu seneyi de başarılarla kapatmak üzereyiz. Emeği geçen futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, sportif direktörümüze ve ekip arkadaşlarımıza şahsım, kulübüm ve yönetim kurulu başkanımız Yüksel Yıldırım adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yeni yılın da başarılarla geçmesi temennisinde bulunan Bilen, "2025 yılında da camiamız ve takımımız için başarılarla dolu, hedeflerine ulaşmış bir sezon geçirmemizi Allah'tan niyaz ediyorum. Her birinize Samsun ve Samsunspor'a verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yılın tüm çalışma arkadaşlarıma sağlık, mutluluk, esenlik ve huzur dolu günler getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilen, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan "Store 55"in kapasitesinin üç katına çıkarılmış haliyle Trabzonspor maçı öncesi kapılarını açacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
img

Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
img

Uçak hazır bile! Dev transferi bitirmeye gidiyor
img

Survivor afişinde yer verilen isim fragmanda yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücret toplantısı sona erdi

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.