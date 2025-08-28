Samsunspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Samsunspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte toplam skorda 2-1 geride olan Samsunspor, Avrupa Ligi'ne veda etti. Kırmızı-beyazlılar yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

KARŞILAŞMADA GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor üstünlüğüyle geçildi ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da Samsunspor'un yoğun baskısıyla geçen oyunda temsilcimiz ne yaptıysa aradığı golü bulamadı ve maç 0-0 eşitlikle bitti.

YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, iki maç sonunda toplam skorda rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları62km9g8z28:

basta teknik ekip, mario, muci, hemen gonderilmeli, alamiyorsan iyilerini alt yapidan yerlerine koyacaksin, takimda kusmusluk kirginlik var, kime neye cozulmuyor bir turlu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.