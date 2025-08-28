Samsunspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

KARŞILAŞMADA GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor üstünlüğüyle geçildi ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da Samsunspor'un yoğun baskısıyla geçen oyunda temsilcimiz ne yaptıysa aradığı golü bulamadı ve maç 0-0 eşitlikle bitti.

YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, iki maç sonunda toplam skorda rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.