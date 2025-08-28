Samsunspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte toplam skorda 2-1 geride olan Samsunspor, Avrupa Ligi'ne veda etti. Kırmızı-beyazlılar yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
KARŞILAŞMADA GOL YOK
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor üstünlüğüyle geçildi ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da Samsunspor'un yoğun baskısıyla geçen oyunda temsilcimiz ne yaptıysa aradığı golü bulamadı ve maç 0-0 eşitlikle bitti.
YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
Bu sonuçla birlikte Samsunspor, iki maç sonunda toplam skorda rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.