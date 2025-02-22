İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Samsunspor, Yerli Oyuncularıyla Sözleşme Yeniledi

Samsunspor, Yerli Oyuncularıyla Sözleşme Yeniledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, kadrosundaki yerli futbolcular Zeki Yavru, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel ile yeni sözleşmeler imzaladı. Zeki Yavru, 1 yıl, Soner Aydoğdu, 1 yıl ve Celil Yüksel ile 2+1 yıllık anlaşma yapıldı.

Samsunspor, kadrosundaki yerli oyunculardan Zeki Yavru, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel ile yeni sözleşme imzaladı.

İki dönem transfer yasağına rağmen ligdeki başarılı performansı ile dikkat çeken Samsunspor, iç transferde harekete geçti. Kırmızı-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek futbolculardan takım kaptanı Zeki Yavru ile 1 yıl, Soner Aydoğdu ile 1 yıl ve Celil Yüksel ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Samsunspor tarafından Zeki Yavru ile yapılan anlaşma için yapılan açıklamada, "Kaptan ile 1 yıl daha. Zeki Yavru, yalnızca sahada değil, takımın ruhunda da iz bırakan gerçek bir lider. Sahadaki kararlılığı, cesareti ve birleştirici gücüyle takım arkadaşlarına ilham vermeye devam edecek. Hep beraber nice zafer ve başarı dolu yıllara Kaptan" denildi.

Soner Aydoğdu ile yapılan anlaşma için, "Soner Aydoğdu'nun tecrübesi ve azmi ile 1 sezon daha yolumuza devam ediyoruz. Takımımızın önemli isimlerinden Soner Aydoğdu ile 1 yıl daha. Sahadaki ustalığı, oyun zekası ve tecrübesiyle her zaman fark oluşturan Soner, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formamızı terletecek. Birlikte nice başarılara" ifadeleri kullanıldı.

Aslen Samsunlu olan ve Galatasaray altyapısında yetişen Celil Yüksel ile yapılan anlaşma için ise şu ifadelere yer verildi:

"Celil Yüksel, evinde kalmaya devam ediyor. 2+1 yıllık yeni anlaşmamızla daha nice başarılara birlikte yürüyoruz."

Samsunspor'da 3 yıldır forma giyen Zeki Yavru 82 maç, 2.5 yıldır kulüpte bulunan Soner Aydoğdu 52 maç ve 2 yıl oynayan Celil Yüksel ise 45 maçta görev aldı. Bu 3 isim transfer tahtası açılan Samsunspor'da gelecek sezonda da bir aksilik olmaması halinde takımda bulunacak." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Olaylı maç başını yaktı
img

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
img

Bir takımımız maçının tekrarını istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.