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Samsunspor'dan Yeni Sezon Hazırlığı

Samsunspor'dan Yeni Sezon Hazırlığı
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Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. İlk bölümü basına açık antrenmanda ısınma ve koşu yapıldı; kapalı bölümde ise pas, taktik ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. Ekip, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümde futbolcular ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise kırmızı beyazlı takım, pas çalışmaları, rondo, dar alanda oyun, şut organizasyonları ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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