Samsunspor Samsun'da Hazırlıklara Başladı
Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Hollanda kampını tamamlayıp Samsun'a döndü. Nuri Asan Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Samsun'da devam etti.
Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki 12 günlük kampını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip Samsun'a döndü.
Yeni sezon hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başlayan Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı.
Samsun ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA