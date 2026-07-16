Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

SAMSUNSPOR, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki günün ilk çalışması, fitness salonunda yapıldı. Rejenerasyon ve kuvvet ağırlıklı gerçekleştirilen antrenmanla futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde iki gün izin yapacak. Samsunspor, sezon öncesi kamp çalışmalarının ikinci etabını ise 20 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı