Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmada her iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı ancak gol sesi çıkmadı.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Cherif Ndiaye
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş, Olivier Kemen, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke
Trendyol Süper Ligi'in 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
15. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu 2 hamlede bloke etti.
16. dakikada Van Drongelen'in kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fayzullayev'in plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına dönün meşin yuvarlağı, defans uzaklaştırdı.
41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selke'nin 2 defans oyuncusunun arasından şutunda kaleci Okan Kocuk, son anda topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.