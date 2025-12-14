Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmada her iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı ancak gol sesi çıkmadı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Cherif Ndiaye

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş, Olivier Kemen, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke

Trendyol Süper Ligi'in 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

15. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu 2 hamlede bloke etti.

16. dakikada Van Drongelen'in kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fayzullayev'in plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına dönün meşin yuvarlağı, defans uzaklaştırdı.

41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selke'nin 2 defans oyuncusunun arasından şutunda kaleci Okan Kocuk, son anda topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
