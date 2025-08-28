Samsunspor ve Panathinaikos Golsüz Beraberliği Sürdürüyor
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Marius'un ara pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın şutunu kaleci Dragowski güçlükle kurtardı.
17. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası karşısında Mouandilmadji'nin şutunda top direğin solundan auta çıktı.
21. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
24. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleciyle karşı karşıya kalan Kiriakopoulos'un şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
38. dakikada Makaumbo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Musaba'nın şutunu Dragowski, taca çeldi.
42. dakikada Bakasetas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ioannidis'in şutunda top direğin solundan auta çıktı.
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Anthony Makoumbou, Olivier Ntcham, Antonie Musaba, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Aydoğdu, Nany Dimata, Carlo Holse, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Frank Atoen, Soner Gönül, Yunus Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas, Filip Djuricic, Mateus Tete, Fotis Ioannidis
Yedekler: Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Davide Calabria, Manolis Siopis, Anass Zaroury, Sverrir Ingason, Daniel Mancini, Karol Swiderski, Filip Mladenovic, Facundo Pellistri, Alexander Jeremejeff, Adriano Bregou
Teknik Direktör: Rui Vitoria
Sarı kart: Cerin (Panathinaikos) - SAMSUN