Samsunspor ve Kasımpaşa Golsüz Berabere Kaldı

Samsunspor ve Kasımpaşa Golsüz Berabere Kaldı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok önemli pozisyon yaşandı, ancak takımların forvetleri gol atmayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada defansın arkasına atılan topta Tomasson'un ceza sahası çaprazından şutunda top direğin sağından auta çıktı.

82. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Ali Yavuz'un şutunda top üstten dışarı gitti.

82. dakikada defanstan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Marius'un volesinde kaleci Gianniotis topu güçlükle çeldi.

87. dakikada sol kenardan kale sahasına kadar ilerleyen Ali Yavuz'un şutunda top direğin solundan az farkla auta gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Lubo Satka, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson (Soner Gönül dk. 69), Celil Yüksel (Makoumbou dk. 69), Ntcham, Carlo Holse, Anthony Musaba (Tahsin Bülbül dk. 88), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Zeki Yavru, Polat Yaldır, Yunus Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Owusu, Andri Baldursson, Cem Üstündağ (Cafu dk. 77), Haris Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Espinoza dk. 90+3), Ben Ounes, Mamadou Fall (Kubilay dk. 77)

Yedekler: Ali Yanar, Taylan Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Oğuzhan Yılmaz, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Sarı kartlar: Ntcham, Musaba, Makoumbou, Tahsin (Samsunspor), Ben Ounes, Ali Yavuz, Cafu (Kasımpaşa) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
