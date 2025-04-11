Samsunspor ve Galatasaray Karşı Karşıya: İlk Yarıda Galatasaray Önde

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta Samsunspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Holse'nin ceza sahası içinde Muslara ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

14. dakikada Victor Osimhen'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Victor Osimhen'den önce araya giren Satka, son anda topu kornere gönderdi.

32. dakikada topla beraber ceza sahasına kadar gelen Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Flavien Tait, Olivier Ntcham, Arbnor Muja, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yerel, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin, Soner Aydoğdu, Schindler, Muhammet Özbaskıcı, Nany Dimata

Teknik Direktör: Thomas Reis

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Carlos Cuesta, Metahan Baltacı, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Dries Martens, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Alvaro Morata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Yunus (dk. 14) (Galatasaray)

Sarı kart: Eren Elmalı (Galatasaray) - SAMSUN