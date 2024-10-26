Samsunspor'un yıldızı 8 dakikada 2 penaltı kaçırdı

Kasımpaşa ile Samsunspor'un karşı karşıya geldiği maçta Karadeniz ekibinde forma giyen Olivier Ntcham kaçırdığı penaltılarla maça damga vurdu.

8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇIRDI

Samsunspor ilk penaltıyı 19. dakikada kazandı. Olivier Ntcham penaltıda panenka vuruşu denedi ve top direkten döndü. Dönen topa Kamerunlu on numara tekrar dokununca oyun çift vuruşla başladı. 8 dakika sonra Samsunspor, VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı. Topun başına bir kez daha geçen Ntcham penaltıyı bu kez auta attı.

İLK YARI KASIMPAŞA'NIN

Öte yandan Kasımpaşa, Samsunspor'un kaçırdığı ikinci penaltıdan 4 dakika sonra Atyaç Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.