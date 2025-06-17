Samsunspor'un Yeni Transferi Logi Tomasson Sağlık Kontrolünden Geçti

Samsunspor'un Yeni Transferi Logi Tomasson Sağlık Kontrolünden Geçti
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Samsunspor'un yeni transferi Logi Tomasson, kardiyoloji, KBB, ortopedi gibi bölümlerde sağlık kontrolünden geçti. Testler arasında ekokardiyografi ve efor testi de yer aldı.

Samsunspor'un yeni transferi Logi Tomasson, sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor'un yeni transferi Logi Tomasson'nun sağlık kontrolleri yapıldı. Kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz hastalıkları bölümlerinde muayenesi gerçekleştirilen ve kan değerlerine de bakılan oyuncunun sağlık kontrolü; ekokardiyografi, efor testi, solunum fonksiyon testi ve radyolojik incelemeler yapılarak tamamlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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