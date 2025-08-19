Samsunspor'un Yeni Transferi Afonso Sousa Sağlık Kontrolünden Geçti

Samsunspor'un yeni transferi Afonso Gamelas de Pinho Sousa, sağlık kontrolünden geçirildi.

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Afonso Sousa'yı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu hastanede sağlık kontrolünden geçerken, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi gerçekleştirildi. Ayrıca kan değerleri incelendi. Sağlık kontrolü sırasında Sousa'ya eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testlerin yanı sıra radyolojik tetkikler de uygulandı. - SAMSUN