Samsunspor'un Yeni Transferi Afonso Sousa Sağlık Kontrolünden Geçti
Samsunspor, yeni transferi Portekizli futbolcu Afonso Gamelas de Pinho Sousa'yı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu, hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti.

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Afonso Sousa'yı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu hastanede sağlık kontrolünden geçerken, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi gerçekleştirildi. Ayrıca kan değerleri incelendi. Sağlık kontrolü sırasında Sousa'ya eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testlerin yanı sıra radyolojik tetkikler de uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
