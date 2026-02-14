Haberler

Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gece 03.30'da Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

  • Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.
  • Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşması sağladı.
  • Thorsten Fink, Pazar günü Samsun'a gelecek.

Süper Lig'de Antalyaspor'a 3-1 kaybeden Samsunspor, gece saat 03.30'da Alman teknik adam Thomas Reis ile yollarını ayırdı.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE YOLLARIMIZI AYIRDIK'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Thomas Reis'in ayrılığına dair açıklamalarda bulunarak, 'Antalyaspor maçında takım yine kötü oynadı. Bu 1 değil 2 değil 3 değil. Son 10 haftada alınan sonuçların birleşkesi. Düzelme de yok zaten. Trabzonspor maçından sonra hocamıza şans vermiştik. Olmadı. Hızlı şekilde yollarımızı ayırdık." dedi.

YÜKSEL YILDIRIM, YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Başkan Yüksel Yıldırım, Thomas Reis'in ayrılığının ardından takımın yeni hocasını da duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada son olarak Belçika temsilcisi Genk'te görev yapan Alman teknik direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşması sağlandığını belirtti.

Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

'PAZAR GÜNÜ SAMSUN'A GELECEK

Yüksel Yıldırım'ın ardından Samsunspor sosyal medya hesabından da bir açıklama yapılarak, "Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın (Pazar) Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü