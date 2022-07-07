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Samsunspor'un yeni kaptanı Osman Çelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Samsunspor'un yeni kaptanı Osman Çelik oldu

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, yeni sezonda takımın 1. kaptanının Osman Çelik olduğunu açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, yeni sezonda takımın 1. kaptanının Osman Çelik olduğunu açıkladı.

Geçen yıl takım kaptanı konusunda sıkıntı yaşayan Samsunspor, bu yılki takım kaptanını açıkladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Osman Çelik, yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı olarak sahada ve saha dışında arkadaşlarına liderlik edecek.

Kulüpten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren takımımızın kaptanları belli oldu. Buna göre, takımımızda 2022-2023 sezonunda birinci kaptanımız Osman Çelik, ikinci kaptanımız Moryke Fofana ve üçüncü kaptanımız Yusuf Abdioğlu oldu" ifadeleri kullandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da geçen sezon takım kaptanı Yasin Öztekin olmuş, Hasan Kılıç ile Yasin Öztekin arasında kaptanlık yüzünden tartışma çıktığı kamuoyuna yansımıştı. Bu yıl açıklanan takım kaptanları geçen yılki kaptanlardan tamamen farklı oldu. Geçen sezon Samsunspor'un takım kaptanları Yasin Öztekin, Vukan Savicevic, Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve Nurullah Aslan'dı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yasin Öztekin Osman Çelik Samsunspor Spor Haberler

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