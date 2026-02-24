Samsunspor, Avrupa'da tur hesapları yapıyor

Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile 26 Şubat Perşembe günü sahalarında yapacakları maçta iyi sonuç alıp turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Shkendija karşısında ilk maçta deplasmanda aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajını kullanmak istediklerini belirtti.

Shkendija maçının hazırlıklarına başladıklarını anlatan Çakır, "Deplasmanda aldığımız 1-0'lık sonuç ikinci maç öncesinde bizim için avantaj ama her ne kadar avantaj gibi gözükse de dezavantaj da olabilir. O yüzden taraftarımızın ve şehrimizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah perşembe günü oynayacağımız ikinci maçta da iyi sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynadıkları maç öncesinde Olivier Ntcham'ın eşi doğum yaptığı için izin aldığını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Olivier Ntcham, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı ancak Shkendija karşılaşmasında kadroda olacak. Bugün itibarıyla perşembe akşamı oynayacağımız maç için hazırlıklara başlıyoruz. Sakat oyuncularımız Emre Kılınç ve Afonso Sousa, mart ayı gibi takımla çalışmalara başlayacak. İki oyuncumuz da Fenerbahçe maçında kadroda olacak. Şu an için aksi giden bir durum yok, her şey iyi gidiyor. Tanguy Coulibaly ise Fenerbahçe maçından sonra takımla birlikte olacak. Bu turu geçtikten sonra kadromuzda daha çok alternatif olacağını düşünüyorum. Mart ayında 7 karşılaşmaya çıkacağız. Yani 3 günde bir maç oynayacağız. Sakatlarımız katılınca kadro genişliği, derinliği daha çok olacak. İnşallah bu süreci iyi geçirip hedefimiz olan ligde ilk 5, Türkiye Kupası'nda çeyrek final, Avrupa'da da son 16'ya kalmak için bütün gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz."

Çakır, ligde ilk 5 hedefinin biraz zorlu olduğuna işaret ederek, "Tekrar Avrupa kupalarına Türkiye Kupası'ndan katılmak, biraz daha kısa gibi. Çünkü grubu büyük ihtimalle lider bitireceğiz. Yani seribaşı olacağız bir dahaki turda. Orası daha yakın gibi gözüküyor. Tüm kulvarlarda hedeflerimize devam etmeyi düşünüyoruz ancak Avrupa kupaları için Türkiye Kupası'nın daha kısa bir hedef olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.