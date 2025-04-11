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Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis: 'İkinci golden sonra maç bizim için erken bitti'

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Reis, ikinci golden sonra maçı kaybetmelerinin etkisini vurguladı ve oyuncularına övgüde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "İkinci golden sonra maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Gatatasaray'ı galibiyetten dolayı kutladı.

Maçı değerlendiren Reis, "İlk yarı şansız bir gol yedik. İyi defans yaptık. Uzaklaştırmak istediğimiz top rakibimizin önüne düştü ve gol oldu. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının hemen başlarında basit bir pas hatasıyla gol yedik. İkinci golden sonra maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Son 3 haftada kötü sonuçlar aldıklarını belirten Reis, şunları kaydetti:

"Peş peşe kaybettiğimiz üçüncü maç oldu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var. Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt düşüncesinde değilim. 1-0 olsaydı maç iyi geçebilirdi. İkincisi de Van Drongelen'in gördüğü sarı kart öncesinde aldığı darbe yüzünden dudağı kanıyordu. Ama aldığımız mağlubiyeti bunlara bağlamayacağız."

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Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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