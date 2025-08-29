Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
UEFA Konferans Ligi'ninde Samsunspor'un grup aşamasındaki rakipleri kuralar sonucunda belirlenmiş olup, Dinamo Kiev, Legia, AEK, Mainz, Hamrun ve Breidablik takımlarıyla karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından üç numaralı kupanın da lig aşaması kuraları bugün çekildi. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor'un rakipleri çekilen kura sonucunda belli oldu.
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:
Dinamo Kiev
Legia (D)
AEK
Mainz (D)
Hamrun
Breidablik (D)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor