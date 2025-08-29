Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından üç numaralı kupanın da lig aşaması kuraları bugün çekildi. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor'un rakipleri çekilen kura sonucunda belli oldu.

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Dinamo Kiev

Legia (D)

AEK

Mainz (D)

Hamrun

Breidablik (D)