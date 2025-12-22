Haberler

Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek, son 8 maçında galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor, Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'un kazanamama serisi devam etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde ve Konferans Ligi'nde oynadığı son 8 maçta galibiyetle tanışamadı.

Samsunspor, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde 33 puan toplamış ve sezonu da 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında yer almıştı. Bu sezon ise ilk yarıda 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 25 puan elde ederek geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı. 43 gün içinde Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet yüzü göremeyen Karadeniz temsilcisi, bu süreçte ligde Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir FK ve Göztepe, Avrupa'da ise Breidablik, AEK Atina ve Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

Öte yandan üst üste oynadığı son 5 maçı da kaybeden kırmızı-beyazlılarda gözler çarşamba günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Samsunspor, Türkiye Kupası B Grubu'nda 24 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da sahasında Eyüpspor ile oynayacak. Kırmızı-beyazlı takım bu karşılaşmanın ardından kısa bir süre dinlenip önce 6 Ocak 2026'da Süper Kupa yarı finalinde Adana'da Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Samsunspor, Fenerbahçe'yi elemesi halinde ise 10 Ocak 2026 tarihinde Trabzonspor - Galatasaray maçının galibi ile Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
