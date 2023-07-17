Samsunspor'un 2023-2024 kamp kadrosu açıklandı

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor'un 26 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Samsunspor'un 2023 - 2024 futbol sezonu 2.etap kamp kadrosu açıklandı. Buna göre 18-29 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılacak kamp kadrosunda 26 kişi yer alacak. Kulüpten yapılan açıklamada kamp kadrosunda; Jakub Szumski, Okan Koçuk, Halil Yeral, Taha Tosun, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Bedirhan Çetin, Alim Öztürk, Lubomir Satka, Youssef Ait Bennasser, Soner Gönül, Barış Alıcı, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Enes Albak, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Douglas Willians da Silva Souza (Tanque), Moryke Fofana, Gaetan Loamba Laura, Marius Mouandilmadji, Marc Joel Bola, Rick Van Drongelen ve Eulanio Angelo Chipela Gomes (Nanu) yer aldı

Samsunspor'un 10 günlük Bolu kampı yarın başlayacak.