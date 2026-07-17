Samsunspor'da 1. etap kamp dönemi sona erdi
Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde ilk etap kampını tamamladı. İki gün tatilin ardından yeni sezon hazırlıkları Hollanda'da sürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 1. etap kamp çalışmaları sona erdi.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştiren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ön koşu çalışması yapan futbolcular, günü yenilenme idmanıyla tamamladı.
Karadeniz ekibi, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Samsun'da sona erdirdi.
İki gün tatil yapacak kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürecek.
Kaynak: AA / İlyas Gün