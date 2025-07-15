Samsunspor, UEFA Yetkililerini Ağırladı

Samsunspor, UEFA Yetkililerini Ağırladı
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Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları öncesinde UEFA yetkililerini 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayarak stadyumda incelemelerde bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları öncesinde UEFA yetkililerini Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırladı.

Stadyumda çeşitli alanlarda gerçekleştirilen incelemelerde, UEFA heyetine Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, Satış ve Operasyon Koordinatörü Tuğba Kocaeli, Muhasebe Müdürü Emin Şahin, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Alp Aslan Karaca, Medya ve İletişim Müdürü Salim Yıldız, İdari Menajer Nedim Öztürk ile Stadyum Müdürü Sinan Hacıyunus eşlik etti.

Yekililer, incelemelerin ardından stadyumdan ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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