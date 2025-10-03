Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0 Yendi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Musaba'nın 10. dakikada attığı golle öne geçen Samsunspor, karşılaşmayı bu skorla tamamladı.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Urbanski'nin şutunda direkten dönen topa ceza sahası içinde Colak'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.
51. dakikada Musaba'nın pasında Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Kobylak'ı geçen topu defans çizgi üstünde kornere gönderdi.
68. dakikada Weisshaupt'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rajovic'in kafa vuruşunda top direğin üstünden az fakla auta çıktı.
80. dakikada Vinagre'nin kullandığı kornerde Rajovic'in golü, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
90+4. dakikada defanstan seken topa sert vuran Zewlakow'un şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.
Stat: Municipal
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Frouet, Alexis Auger
Legia Varşova: Kacper Tobiasz, Marco Burch, Radovan Pankov, Artur Jedrejczyk, Ruben Vinagre, Rafal Augustyniak, Kacper Urbanski (Juergen Elitim dk. 64), Wojciech Urbanski (Vahan Bichakchyan dk. 76), Kacper Chodyna (Jakub Zewlakow dk. 82), Petar Stojonovic (Noah Weisshaupt dk. 64), Antonio Colak (Mileta Rajovic dk. 64)
Yedekler: Gabriel Kobylak, Stave Kapuadi, Pawel Wszolek, Arkadiusz Reca, Damian Szymanski, Bartosz Kaputska, Ermal Krasniqi
Teknik Direktör: Edward Lordanescu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Soner Gönül dk. 90+2), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Antoine Makoumbou dk. 63), Olivier Ntcham (Toni Borevkovic dk. 84), Carlo Holse, Tanguy Coulibaly (Yunus Emre Çift dk. 63), Anthony Musaba (Joe Mendes dk. 84), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Töruz, Leroy Atoen, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Musaba (dk. 10) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Augustyniak, Jedrejczyk, Pankov (Legia Varşova), Celil, Drongelen, Borevkovic, Yunus (Samsunspor) - SAMSUN