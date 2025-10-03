Haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0 Yendi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0 Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Musaba'nın 10. dakikada attığı golle öne geçen Samsunspor, karşılaşmayı bu skorla tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Urbanski'nin şutunda direkten dönen topa ceza sahası içinde Colak'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.

51. dakikada Musaba'nın pasında Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Kobylak'ı geçen topu defans çizgi üstünde kornere gönderdi.

68. dakikada Weisshaupt'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rajovic'in kafa vuruşunda top direğin üstünden az fakla auta çıktı.

80. dakikada Vinagre'nin kullandığı kornerde Rajovic'in golü, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

90+4. dakikada defanstan seken topa sert vuran Zewlakow'un şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.

Stat: Municipal

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Frouet, Alexis Auger

Legia Varşova: Kacper Tobiasz, Marco Burch, Radovan Pankov, Artur Jedrejczyk, Ruben Vinagre, Rafal Augustyniak, Kacper Urbanski (Juergen Elitim dk. 64), Wojciech Urbanski (Vahan Bichakchyan dk. 76), Kacper Chodyna (Jakub Zewlakow dk. 82), Petar Stojonovic (Noah Weisshaupt dk. 64), Antonio Colak (Mileta Rajovic dk. 64)

Yedekler: Gabriel Kobylak, Stave Kapuadi, Pawel Wszolek, Arkadiusz Reca, Damian Szymanski, Bartosz Kaputska, Ermal Krasniqi

Teknik Direktör: Edward Lordanescu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Soner Gönül dk. 90+2), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Antoine Makoumbou dk. 63), Olivier Ntcham (Toni Borevkovic dk. 84), Carlo Holse, Tanguy Coulibaly (Yunus Emre Çift dk. 63), Anthony Musaba (Joe Mendes dk. 84), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Töruz, Leroy Atoen, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Musaba (dk. 10) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Augustyniak, Jedrejczyk, Pankov (Legia Varşova), Celil, Drongelen, Borevkovic, Yunus (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Roma'dan Zeki Çelik kararı

Zeki Çelik imzayı atıyor
Dışişleri'nden Sumud Filosu'ndaki Türklerle ilgili açıklama

Sumud'daki Türkler ne zaman serbest kalacak? Bakanlıktan açıklama var
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı

İBB soruşturmasında kilit isim! İş insanının şirketlerine kayyum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yolda

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha gerçekleşiyor
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum

"Siyasette yeni dönem" diye paylaşılan fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.