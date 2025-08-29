Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Eşleşmelerini Belirledi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile eşleşti. Kura çekimi Monaco'da yapıldı ve Samsunspor, sezon boyunca çeşitli takımlarla hem evinde hem de deplasmanda mücadale edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Samsunspor; Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar; Dinamo Kiev, AEK, ve Hamrun Spartans ile sahasında, Legia Varşova, Mainz, ve Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL
