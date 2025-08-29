Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Eşleşmelerini Belirledi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Eşleşmelerini Belirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile eşleşti. Kura çekimi Monaco'da yapıldı ve Samsunspor, sezon boyunca çeşitli takımlarla hem evinde hem de deplasmanda mücadale edecek.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Samsunspor; Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar; Dinamo Kiev, AEK, ve Hamrun Spartans ile sahasında, Legia Varşova, Mainz, ve Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Sıradan bir kaza değilmiş! Tırdan çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.