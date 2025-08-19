Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor
Samsunspor, perşembe günü Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
SAMSUNSPOR, perşembe günü deplasmanda Panathinaikos ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Play-Off 1'inci maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri, çabukluk, pas, duran top ve şut çalışması yaparak Samsun'daki hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor, yarın sabah özel uçakla Atina'ya gidecek. Kırmızı beyazlılar yarın TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor