Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, perşembe günü Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

SAMSUNSPOR, perşembe günü deplasmanda Panathinaikos ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Play-Off 1'inci maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri, çabukluk, pas, duran top ve şut çalışması yaparak Samsun'daki hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor, yarın sabah özel uçakla Atina'ya gidecek. Kırmızı beyazlılar yarın TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı

Tutuklu başkanın oğlu havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı

Akılalmaz olay! Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.