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Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda ısınma, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thorsten Fink yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, günü pas organizasyonları ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği tek idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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