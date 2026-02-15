Haberler

Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink'i Samsun'a getirdi

Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink'i Samsun'a getirdi
Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırmasının ardından yerine Thorsten Fink'i getirerek 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fink, daha önce Avrupa ve Asya'da birçok takımda görev yapmış bir teknik direktör.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yollarını ayırdığı Alman teknik direktör Thomas Reis'ın ardından teknik direktörlük görevine yine Alman çalıştırıcı Thorsten Fink'i getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, 58 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son olarak Belçika'nın Jupiler Pro League ekiplerinden KRC Genk'i çalıştıran Fink, resmi görüşmelerin ardından Samsun'a geldi. Deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolculuk kariyerinin ardından 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Fink, Avrupa ve Asya'da birçok kulüpte görev aldı. Kariyerinde FC Basel, Hamburger SV, Austria Wien, Al-Nasr SC ve Genk gibi takımları çalıştıran Alman teknik direktör, elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Thorsten Fink'in kısa süre içerisinde takımla ilk antrenmanına çıkması ve hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

