Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'İlk yarı bizim adımıza başarılı geçti'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2025-2026 sezonunun ilk yarısını değerlendirerek Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda ortaya konulan performansın 'başarılı' olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye devam eden Samsunspor, Konferans Ligi'nde 8., ligde 6. konumda bulunurken, Türkiye Kupası'nda da ilk maçını kazandı. Kırmızı-beyazlılar, bir yandan da Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacakları mücadeleye hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Alman Teknik Direktör Thomas Reis, yılın son maçının ardından ilk yarı değerlendirmesi yaparak, şu andaki konumlarının 'başarılı' olduğunu dile getirdi.

"Şu andaki başarımızı sezon başında teklif etseler kabul ederdim"

Başarılı bir ilk devreyi geride bıraktıklarını vurgulayan Thomas Reis, "Ligdeki pozisyonumuza baktığımızda 6. sıradayız. Son aylarda belki istemediğimiz sonuçları aldık ama fena da bir performans göstermedik açıkçası. Yılın geneline baktığımızda tüm seneye baktığımızda bizim adımıza harika geçti diyebilirim. Umarım Ocak ayında çok daha iyi bir performans gösterir, güçlü oyun göstererek daha güzel yerlere getiririz diye ümit ediyorum. Kolay olmayacak elbette ama hedefimiz bu olacak ve alacağımız iyi sonuçlarla da hep birlikte bunu kutlarız diye ümit ediyorum. İlk yarıda takım halinde göstermiş olduğumuz performansı 'harika' olarak değerlendirebilirim. Takım halinde, kulüp olarak tecrübe ettiğimiz çok güzel bir tecrübe oldu. Samsunspor sonuç olarak uluslararası kulvarlarda uzun bir aradan sonra ilk defa Avrupa sahnesinde, grup aşamasında oynamaya başladı. Grup aşamasında ne yazık ki bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çünkü ilk 8'e kalabilmek için çok iyi bir fırsatımız vardı. Ancak biz ilk 8'e kalma noktasında o kaybı ne AEK Atina karşılaşmasında ne de Mainz 05 karşılaşmasında Kaybettik. Açıkçası bence o şansı biz Breidablik deplasmanında kaybettik diyebilirim. Çünkü birçok fırsatımız vardı onları değerlendiremedik. Şayet ligin başında bize bana böyle bir şey sorulmuş olsaydı, 'İlk yarıdan sonra işte ligde hem 6. sırada olacaksınız, Avrupa'da son 24'te olacaksınız, son 16'ya kalmak için bir play-off karşılaşması oynayacaksınız ve kupada da ilk maçınızı kazanacaksınız' diye teklif edilmiş olsaydı bunu kabul ederdim. Çok önemli oyuncularımızdan yoksun bir şekilde uzun bir süre oynamak zorunda kaldık. Bu genç oyuncularımız için de çok iyi bir fırsat oldu. Daha fazla dakika bulmak, daha fazla süre bulmak anlamında. Genel itibariyle iyi bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Ligin ikinci yarısına da umarım çok iyi bir başlangıç yapar ve tüm kulvarlarda da çok iyi bir performans gösteririz" dedi.

"Sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşmadık ama kalbim ve aklım burada"

Sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşılmış bir durum olmadığına değinen Thomas Reis, "Şu an için anlaşmış olduğumuz bir durum yok. Normalde açıkçası sözleşmemle alakalı konuşmak istemezdim ama görüşmeler sonuç olarak devam ediyor. Belki ilerleyen dönemde, ilerleyen haftalarda bir anlaşmaya varacağız. Görüşmeler devam ediyor menajerim ve ben de zaten kulüpte konuşuyoruz. Ama dün ya da ondan önceki gün henüz varılmış bir anlaşma yok. Herhangi bir kafa karışıklığım yok bu arada kendi sözleşmemle alakalı. Görüşmeler devam ediyor. Çok rahatım. Yani oyuncular gibi herhangi bir kafa karışıklığı yok bende. Kalbimle de aklımla da buradayım. Samsunspor'dayım ve burada olduğum için de hem mutluyum hem de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım her zaman" diye konuştu.

"Kupa formatını eleştiriyorum, çok fazla maç var ve insanlar da ilgi göstermiyor"

Türkiye Kupası formatını beğenmediğini ve çok fazla maç olduğunu da dile getiren Reis, şunları dile getirdi:

"Umarım ikinci yarı da bizim adımıza çok daha iyi geçer. Hem ligde hem Avrupa'da ve diğer kulvarlarda da bizim adımıza iyi geçer. Konferans liginde ne yazık ki playoff'lara kaldık ama son 16'ya kalmak için de çok iyi bir fırsatımız var. Türkiye Kupası'nı oynadık. Açıkçası formatı biraz eleştiriyorum, çılgınca diyebilirim. Çünkü oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var grup aşamasında. İnsanların da çok fazla ilgi gösterdiğini düşünmüyorum." - SAMSUN