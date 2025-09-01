Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Puanların Paylaşılması Adil Bir Sonuç'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın skoruna baktıklarında puanların paylaşılmasının adil bir sonuç olduğunu söyledi.

Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça bakıldığında iki farklı yarı izlediklerini belirterek, "Birinci yarıda tabii biraz yorgunluk gözlemledim diyebilirim. Sebebini bilmemekle birlikte takımın korktuğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde ilk dokunuşlarda biraz korktuğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Devre arasında oyuncularına ikinci yarı daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söylediklerini vurgulayan Reis, şöyle devam etti:

"Öz güvenli oynadık. Maçın skoruna baktığımızda puanların paylaşılması adil bir sonuç oldu. İkinci yarı çok daha iyi performans gösterdik. Perşembe çok zorlu Panathinaikos maçı oynadık. Bugün de zorlu rakip Trabzonspor ile oynadık. Güçlü mantalite, karakter ortaya koyduk. Aldığımız 1 puan için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Panathinaikos maçında inanılmaz destek vermişlerdi, bu maçta da verdiler. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte daha güçlüyüz. 1 puanı onlara armağan ediyoruz."

Reis, Konferans Ligi'ndeki kuraya ilişkin ise "Açıkçası kolay rakiplere karşı oynamayacağız. Zorlu maçlar oynayacağız. Rakiplerden biri Kiev, Ukrayna şampiyonu. Diğer rakibimiz Almanya'dan, rakibi tanıyorum. Nasıl kulüp, stat olduğunu, ambiyansın beklediğini biliyorum. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Geçen sene çok fazla çalışmıştık. Bugünlere ulaşmak gurur verici. Çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Biz sadece Samsun'u değil Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak isteyeceğiz. Dört gözle bu maçları bekleyeceğiz. İlk karşılaşma ekimin başında olacak ama bizim adım adım gitmemiz, ligde puanlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.