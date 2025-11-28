Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Kötü Performansın Sebebi Hava Koşulları Değil'

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bugünkü performansımız iyi değildi. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takımdı. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değil" dedi.

UEFA Konferans Ligi 4'üncü haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşmayı değerlendirdi. Breidablik karşısında iyi performans gösteremediklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İlk dakikalardan beri kötü oynamadık ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık. Bu 1 puan bizi mutlu etmedi. Toplam 10 puanımız var. Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'KÖTÜ PERFORMANSIMIZIN SEBEBİ HAVA KOŞULLARI DEĞİLDİ'

Kötü performanslarının sebebinin hava koşulları olmadığını ifade eden Reis, "Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. O nedenle bazı değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncularımızın da durumuna bakmak istedik. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye'ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadılar. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değildi" dedi.